شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: منتدى الشباب العالم يزيد الوعى والانتماء الوطنى بالجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بمنتدي شباب العالم، مؤكدا أن فعاليات المؤتمر تصنع حالة من خلق الوعي والانتماء الوطني، مشيرا إلى أن النهوض بالوعي من أهم مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى يسعى لها في الجمهورية الجديدة.

وأوضح "مطر" في بيان اليوم السبت أن منتدي شباب العالم، الذي يضم الشباب من مختلف أنحاء العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ، فى الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهدف إلي تعزيز الوعي والحوار ومناقشة قضايا التنمية في مختلف دول العالم، وإرسال رسالة سلام من مصر إلى العالم.

وقال:" يهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم"، موضحا أن لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة اعتمدت النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.