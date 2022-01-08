شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اتهام محمد الأمين.. التفاصيل الكاملة عن جريمة الاتجار بالبشر.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والقانونى، في تقرير معنونا بـ" بعد اتهام محمد الأمين.. التفاصيل الكاملة عن جريمة الاتجار بالبشر"، حيث تناول التقرير كل ما يدور في ذهن القارئ حول الأسباب التي تساعد في تنامى تلك الظاهرة؟ وصور أو أنواع جريمة الإتجار بالبشر؟ وطرق تنفيذ جريمة الإتجار بالبشر؟ وإشكاليات تطبيق القانون أمام المحاكم المصرية؟ وغيرها من الأسئلة

وإليكم نص التقرير كاملا