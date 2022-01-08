القوات المسلحة تنظم احتفالية بمناسبة تسليم شهادة اعتماد برنامج بكالوريوس الطب والجراحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نظمت كلية الطب بالقوات المسلحة احتفالية تسليم شهادة اعتماد برنامج بكالوريوس الطب والجراحة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وبدأت مراسم الاحتفال، بحسب بيان رسمي، اليوم السبت، بكلمة مدير كلية الطب بالقوات المسلحة استعرض خلالها الدعم الدائم والمستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية من خلال اتباع أنسب الطرق في تطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية لضمان جودة التعليم بما يساهم في تطوير المنظومة الطبية وفقاً لأحدث المعايير الدولية.

من جانبها أكدت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، على استمرار التعاون المثمر والبناء مع المراكز الطبية والتعليمية داخل القوات المسلحة وفقا لأحدث النظم العلمية والتكنولوجية للوصول بكلية الطب للقوات المسلحة إلى المستوى الذي يليق بها وبتجربتها الرائدة.

وفي نهاية الاحتفال تم منح شهادة اعتماد برنامج بكالوريوس الطب والجراحة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لكلية الطب بالقوات المسلحة.

يأتي ذلك تتويجا لجهود القوات المسلحة لدعم المنظومة التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية وتشجيع الجهود العلمية والبحثية لتخريج كوادر طبية متوافقة مع أحدث المعايير الطبية العالمية.

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