برلماني: منتدى شباب العالم أعاد جسور الثقة بين الشباب والقيادة السياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، والتي تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، تدلل في المقام الأول على اهتمام القيادة السياسية بالشباب منذ اللحظة الأولى، والتمكين الحقيقي على الأرض، وإيمان الرئيس بقدرات الشباب في تحقيق المستحيل، وأنهم صناع المستقبل.

وأضاف محسب، في بيان، اليوم السبت، أن القيادة السياسية منذ الوهلة الأولى حرصت على الاستماع إلى الشباب وآرائهم لبناء جسور الثقة والتواصل معهم، وتحولت المنتديات الشبابية لفكرة عالمية بدأت من الأراضي المصرية، حيث يجمع شباب العالم لتبادل الخبرات والتجارب والثقافات، فقد جاء منتدى شباب العالم في نسخته الأولى ليناقش عددًا من القضايا وتبادل بين آراء وخبرات شباب العالم ومن هنا كانت البداية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن منتديات الشباب تلقي الضوء على قضايا دولية ومحلية وعربية إقليمية من خلال الاستماع إلى أفكار الشباب وكيفية التفاعل مع هذه الملفات؛ مما يكسب الشباب مهارة ويصقل خبراتهم في التعامل مع هذه الملفات، يجعلهم نواة للمستقبل، وذلك من خلال حوار حضاري ثقافي ليكونوا قادة في المستقبل وتعظيم الاستفادة من نماذج المحاكاة.

ولفت النائب إلى أن الشباب لديهم إدراك وإحساس بالمستقبل، متابعًا: "أتوقع أن قضية العالم ما بعد كورونا، أهم القضايا التي سيتم مناقشتها داخل منتدى شباب العالم في نسخته الجديدة، ومقترحات الشباب في التعامل مع هذا الأمر وكيفية التغلب على هذه الجائحة، مؤكدًا أن تخصيص المنتدى مبلغ 50 مليون جنيه لدعم المبادرات التنموية، يعكس العديد من الرسائل؛ أولاها الاستقلالية في التمويل والتنظيم بعيدًا عن موازنة الدولة، بالإضافة إلى المشاركة لدعم المبادرات القومية ليكون قدوة للفعاليات الأخرى للحذو في نفس الاتجاه وعدم الاعتماد على موارد الدولة بل تعظيم الاستفادة من مواردها الذاتية.

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