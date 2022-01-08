يطل على شارع المعز.. تفاصيل مخطط إنشاء فندق سياحي بموقع وكالة الشوربجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، عددا من مشروعات التطوير لإعادة إحياء القاهرة التاريخية ومتابعة سير العمل ونسب تنفيذ الأعمال.

وتابع رئيس الوزراء على الأرض مشروع إقامة فندق سياحي ذي طابع تاريخي بموقع وكالة الشوربجي، يوفر تجربة مميزة للإقامة للراغبين في زيارة هذه المنطقة والتعرف على أسرار حضارتها، واستمع إلى شرح تمت الإشارة خلاله إلى أن الفندق المخطط إقامته ستطل واجهاته على كل من شارع المعز، ودرب المغاربة، وباب الفتوح، ويضم 28 غرفة فندقية، كل غرفة بمساحة 35 م2، و8 أجنحة فندقية، بمساحة 51 م2 لكل جناح، وجناحين بمساحة كل جناح 81.5 م2.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة صرف التعويضات للمستحقين من أصحاب المباني الخربة التي سيتم ازالتها، واستكمال ترميم كافة المباني ذات الطابع الأثري والتاريخي بالمنطقة، مع الاستمرار في توحيد الواجهات في شارع المعز لإضفاء هوية بصرية لهذا الموقع الأثري المميز، كما وجه بتغطية الشوارع الجانبية بحجر البازلت، وسرعة تشكيل كيان يتولى إدارة وصيانة هذه المنطقة للحفاظ عليها.

رافق رئيس الوزراء، خلال الجولة، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندسة رانده المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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