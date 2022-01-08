القوى العاملة: تحصيل 65 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري تُوفي بالأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حصول مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، على مستحقات ورثة عامل مصري متوفى بالأردن، وذلك لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بصرف معاش لوالد ووالدة المتوفي، بإجمالي 4182 دولارا أي ما يعادل 65 ألفا و485 جنيها مصريا تقريبا.

وبحسب بيان اليوم، كلف الوزير مكتب التمثيل العمالي الأردني بمتابعة معاش العامل المصري المتوفى بالأردن "محمود. ش. م. ش" وفقا لإعلام الوراثة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال الملحق طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، إنه تمت الاستجابة الفورية لالتماس ورثة المواطن المتوفى وإنهاء كافة الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن.

وتابع الملحق العمالي: وتتويجا لهذا الجهد، تم تحويل مستحقات الورثة بحصول والد ووالدة المتوفى على معاش شهري من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بإجمالي 320 دولارا شهريا، ما يعادل 5 آلاف و10 جنيهات شهريا تقريبا، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة دفعة واحدة بإجمالي 3862 دولارا، أي ما يعادل 60 ألفا و470 جنيها مصريا تقريبا.