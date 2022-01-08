تطوير القاهرة التاريخية.. مدبولي يتابع موقف إزالة المباني الخربة وصرف التعويضات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، عددا من مشروعات التطوير لإعادة إحياء القاهرة التاريخية ومتابعة سير العمل ونسب تنفيذ الأعمال.

رافق رئيس الوزراء، خلال الجولة، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندسة رانده المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تحرص على تكثيف الاجتماعات والزيارات الميدانية الخاصة باستكمال هذا المشروع الحضاري المهم انطلاقاً من اهتمام الدولة البالغ بتطوير المناطق التاريخية وإعادة إظهار رونقها الحضاري وقيمتها التاريخية لتحول إلى مقاصد سياحية متميزة تجذب اهتمام الزائرين من مختلف دول العالم.

واستهل رئيس الوزراء ومرافقوه الجولة من المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم، حيث تفقد أعمال تطوير العمارات بالمنطقة والتي شملت أعمال العزل وبلاط الأسطح وتطوير الواجهات وإعادة دهانها وتركيب مشربيات خشبية وفق التصميم المعماري المعتمد مع تركيب أحجار هاشمة على الطابق الأرضي بالكامل وتغيير أبواب المحال التجارية وإعادة دهان باب المدخل، وتمت الإشارة إلى أنه يتم تطوير الواجهات لعدد 48 مبنى تم الانتهاء من 10 مبان منها، وشاهد رئيس الوزراء جانبا منها.

كما تعرف مدبولي على موقف إزالة المباني الخربة بتلك المنطقة، وما يتم صرفه من تعويضات مالية، واستمع إلى شرح حول ما يتم تنفيذه من أعمال لإعادة تأهيل المنطقة وإحيائها من خلال ترميم وإعادة توظيف المباني التراثية المسجلة والمباني ذات القيمة غير المسجلة إلى جانب تطوير العديد من المباني بالمنطقة، وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة المخلفات للمباني الخربة.

وتابع رئيس الوزراء على الأرض مشروع إقامة فندق سياحي ذي طابع تاريخي بموقع وكالة الشوربجي، يوفر تجربة مميزة للإقامة للراغبين في زيارة هذه المنطقة والتعرف على أسرار حضارتها، واستمع إلى شرح تمت الإشارة خلاله إلى أن الفندق المخطط إقامته ستطل واجهاته على كل من شارع المعز، ودرب المغاربة، وباب الفتوح، ويضم 28 غرفة فندقية، كل غرفة بمساحة 35 م2، و8 أجنحة فندقية، بمساحة 51 م2 لكل جناح، وجناحين بمساحة كل جناح 81.5 م2.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة صرف التعويضات للمستحقين من أصحاب المباني الخربة التي سيتم ازالتها، واستكمال ترميم كافة المباني ذات الطابع الأثري والتاريخي بالمنطقة، مع الاستمرار في توحيد الواجهات في شارع المعز لإضفاء هوية بصرية لهذا الموقع الأثري المميز، كما وجه بتغطية الشوارع الجانبية بحجر البازلت، وسرعة تشكيل كيان يتولى إدارة وصيانة هذه المنطقة للحفاظ عليها.

ثم انتقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه إلى منطقة درب اللبانة، حيث تابع أعمال تطوير وإعادة إحياء المنطقة، التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بما في ذلك أعمال تطوير حديقة مسجد المحمودية بدرب اللبانة، وتمت الإشارة إلى أن التطوير بالمنطقة يشمل تطوير الواجهات، وترميم مبان أثرية، ثم إنشاء المباني الجديدة ضمن خطة التطوير، كما يتم تطوير حديقة مساحتها 2000 فدان، يحيطها مسجد قاني باي الرماح، ومسجد المحمودية، وتطل على مسجد السلطان حسن، ومسجد عمرو بن العاص، وسور قلعة صلاح الدين.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بإيلاء أهمية كبيرة بالمساجد الأثرية المتواجدة في محيط ميدان درب اللبانة، وخاصة مسجد السلطان حسن الذي يعد أحد أهم المعالم الأثرية الإسلامية في مصر.​