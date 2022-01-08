الطقس| الأرصاد: حالة عدم استقرار خفيفة خلال هذا التوقيت.. وتحذير جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم وحتى منتصف الأسبوع تبدأ حالة خفيفة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين على أغلب المناطق، وتنخفض تدريجيا خلال الأيام القادمة.

وأضافت منار غانم، لمصراوي، اليوم السبت، أنه يوجد نشاط رياح مما يتسبب في إثارة الرمال والأتربة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتابعت: "الطقس معتدل على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وكذلك محافظات السواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وذلك خلال ساعات النهار ومع سطوع أشعة الشمس، لكن بداية من غياب أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ويكون الطقس شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية".

وحذرت غانم من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي انخفضت معها الرؤية بشكل ملحوظ، لافتة إلى أن توقيت الشبورة المائية يبدأ من الساعات المتأخرة من الليل حتى الساعات الأولى من الصباح، وتستمر حتى فترة سطوع أشعة الشمس.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة وغير المؤثرة خاصة على مناطق من جنوب سيناء غدا الأحد وحتى الاثنين المقبل، ومناطق من غرب البلاد وتكون بنسبة 20%.