منظمة الصحة العالميّة تحذّر من "الوصف الخاطئ" لأوميكرون

اسماعيل عبد الحي - تحدّث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مقر المنظمة بجنيف، عن الأعداد القياسية للإصابات بالمتحور الجديد "أوميكرون" قائلا "الأسبوع الماضي سجّل أكبر عدد من الإصابات بالفيروس منذ بداية الوباء.. فيما يبدو "أوميكرون" بالفعل أقلّ خطورة مقارنة بالمتحورة "دلتا"، خصوصا لدى الأشخاص الملقّحين، لا يعني ذلك أنها يجب أن تُصنّف على أنها خفيفة".

وأضاف في أول مؤتمر صحفي له في عام 2022: "مثلما فعلت المتحورات السابقة، يؤدي "أوميكرون" إلى دخول أشخاص إلى المستشفيات ويقتل أشخاصا"، متابعًا "في الواقع إن تسونامي الإصابات ضخم وسريع جدا لدرجة أنه ينهك الأنظمة الصحية حول العالم".

وكانت المنظمة قد أبلغت الأسبوع الماضي عن نحو 9.5 مليون إصابة جديدة بكوفيد-19. وعلى الرغم من أن هذه الحصيلة تعد قياسية وأعلى من حصيلة الأسبوع الذي سبقها بنحو 71%، فإنها لا تعكس في الواقع الأرقام الفعلية، وفق ما لفت إليه غيبرييسوس، فعدد الفحوص والاختبارات خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة شهد إنخفاضا كبيرا نتيجة الأعباء والضغط على أنظمة المراقبة والمستشفيات.

وجدد تيدورس دعوته لتشارك اللقاحات بشكل عادل أكثر بهدف إنهاء "الموت والدمار" الناجم عن كوفيد-19، قائلا "عدم تكافؤ فرص الحصول على اللقاح يقتل أشخاصا ووظائف ويقوّض الانتعاش الاقتصادي العالمي"، مضيفا أن "إعطاء جرعات معززة من اللقاح الواحدة تلو الأخرى في عدد قليل من الدول لن يُنهي جائحة فيما مليارات البشر لا يزالون غير محصنين بشكل كامل".

ومن جانبها، أكدت ماريا فان كيرخوف، المسؤولة الفنية في مكافحة كوفيد-19 بمنظمة الصحة العالمية أن جميع اللقاحات المضادة لكورونا الحالية فعالة ضد متحور "أوميكرون"، داعية الجميع للحصول على لقاحاتهم وتكثيف الإجراءات التي يتّخذونها لحماية أنفسهم من الفيروس.