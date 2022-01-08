التحالف: محاولات حوثية لاستهداف الاتصالات جنوب السعودية

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 01:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 8 - يناير - 2022 12:16 مساءً

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت، أن ميليشيات الحوثي تعمدت استهداف البنية التحتية للاتصالات المدنية في جنوب السعودية مساء أمس.

وأكد أن الميليشيات حاولت للمرة الثالثة استهداف الاتصالات المدنية بطائرات مسيرة مفخخة.

كما أوضح أنه نفذ ضربات عدة دمرت 6 مواقع لتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة فجر اليوم في حجة استجابة للتهديدات هذه.

تأتي محاولات الميليشيات تلك بالتزامن مع تلقيها ضربات موجعة، وخسائر فادحة في محافظتي مأرب وشبوة خلال الأيام الماضية.

يذكر أن التحالف كان أعلن أكثر من مرة أن الميليشيات تحاول دوما استهداف المواقع المدنية الآهلة بالسكان، مشددا على أن الردود ستكون قاسية مع مراعاة القوانين الدولية.

كما شدد على أن الحوثيين المدعومين من إيران يهددون الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وقد شكل خطف سفينة الشحن الإماراتية روابي قبل أيام أحدث دليل على ذلك.

ويتوقع أن يعقد التحالف في وقت لاحق اليوم السبت مؤتمر صحافيا، يكشف فيه تفاصيل إضافية عن عمليات الحوثيين وقرصنتهم، فضلا عن التطورات الميدانية في اليمن.