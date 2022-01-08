إصابة رئيس وزراء أستراليا السابق بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

ثبتت إصابة رئيس الوزراء الأسترالي السابق، مالكولم تيرنبول، بفيروس كورونا، بينما وصلت حصيلة الإصابات إلى مستويات عالية جديدة في جميع أنحاء أستراليا.

وأكد تيرنبول، الذي كان رئيسا للوزراء من 2015 إلى 2018، على “تويتر” أنه يخضع للعزل المنزلي بعدما جاءت نتيجة الاختبارات إيجابية.

وقال: “مثل مئات الآلاف من الأستراليين الآخرين، ثبتت إصابتي بفيروس كوفيد-19.. الأعراض معتدلة حتى الآن.. لقد وضع هذا الوباء، وخاصة هذه الموجة الأخيرة، مهنيينا الصحيين تحت ضغط هائل”.

وأضاف: “من فضلكم كونوا مهذبين ومراعين للضغوط عند التعامل مع العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية. لقد عانوا من ضغوط لا هوادة فيها لمدة عامين.. وهم الآن في أصعب حالاتهم.. لذا امنحوهم الحب والاحترام الذي يستحقونه، من فضلكم”.

وتم الكشف عن حالة تيرنبول، بعد الإعلان عن أن اختبار وزير الخزانة الفيدرالي، جوش فرايدنبرغ، كان إيجابيا أيضا.

وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، اليوم السبت، رقما قياسيا في عدد الإصابات بلغ 45098 حالة، مقارنة بنحو 38625 حالة في اليوم السابق، حيث أدى انتشار متحور أوميكرون إلى إعادة فرض بعض القيود في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا.

وتم حظر الرقص والغناء في الحانات والنوادي الليلية من منتصف ليل الجمعة.