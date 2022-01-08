لبنان.. توقيف متورطين في اشتباكات الطيونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أوقف الجيش، لبنانيين في الضاحية الجنوبية لبيروت لمشاركتهما في أحداث الطيونة في ‏‏14 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، وإطلاق النار.



وقال بيان لقيادة الجيش اللبناني، إن دورية من مديرية المخابرات داهمت الجمعة "منزلي المواطنين في منطقة ‏الغبيري، الضاحية الجنوبية".

وأوضح البيان أن الأول "شكل عصابة سلب بقوة السلاح بمشاركة ‏آخرين وتجارة أسلحة وذخائر حربية ومشاركتهما في الأحداث التي شهدتها منطقة الطيونة وإطلاق النار في أوقات مختلفة آخرها ليلة رأس السنة، وإطلاق ‏نار على الغير".

وأشار البيان إلى أن التوقيف جاء أيضاً لـ"تعاطيهما المخدرات، وإقدام الثاني على إثارة النعرات الطائفية ‏والتعدي على متظاهرين سلميين، وإثارة أعمال شغب وقطع طرق عبر تشكيل مجموعات دراجات ‏نارية".

وضبطت الدورية " في منزل الأول كمية من الذخيرة وعتاد عسكري ومخدرات"