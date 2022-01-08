شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للإعلام تعلن موافقة مجلس الوزراء على إتاحة 60 مليون جنيه للهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين بخالص الشكر والتقدير للدوله المصرية ولرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على الدعم، والمساندة للهيئة الوطنية للإعلام والعاملين بها.

وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن موافقة مجلس الوزراء على إتاحه مبلغ 60 مليون جنيه، كخطوة أولى ضمن عده إجراءات، لصرف كافه مستحقات العاملين بها، وذلك بعد أن عرضت الهيئة احتياجاتها من الموارد المالية اللازمة لصرف مستحقات العاملين بها سواء الحاليين أو الزملاء المحاليين على المعاش.

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام أنها تكن لأبنائها كل الاحترام والتقدير وأنها تواصل جهودها والمتابعه مع الجهات المعنية لصرف مستحقاتهم كامله وأن هناك استجابه من الدوله المصرية لحل كافه المشكلات حفاظا على حقوق العاملين واستقرارهم الوظيفي والمعيشي ولاستكمال دورهم الوطني من خلال مايقدمونه من إعلام مهني صادق يلبي احتياجات المواطن المصري، وليكون دوما المنصة الوطنية التى تتصدى للشائعات والأكاذيب التى تستهدف أمن واستقرار الوطن، متمنية لكافه أبنائها التوفيق والنجاح دوما.