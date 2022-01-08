فرنسا تتّهم بوتين بمحاولة تخطّي الاتحاد الأوروبي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الجمعة إن روسيا تحاول تجاوز الاتحاد الأوروبي من خلال إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة حول أوكرانيا.

وستبدأ محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا في جنيف يوم الإثنين بعد توتر على مدى أسابيع نتيجة نشر قوات روسية بالقرب من حدود أوكرانيا المجاورة، وسيحاول الدبلوماسيون من الجانبين خلال المحادثات تجنب حدوث أزمة.

وقال لو دريان لتلفزيون (بي.إف.إم) وإذاعة (آر.إم.سي) إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يريد تخطي الاتحاد الأوروبي ويريد إحداث ثغرات في ترابط الاتحاد الأوروبي الذي يزداد قوة».

وأضاف: «لا يمكن تصور أمن الاتحاد الأوروبي بغير الأوروبيين».

وتولت فرنسا لتوها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي التي تستمر ستة أشهر.