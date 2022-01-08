عاصفة ثلجية بشرق أميركا... إغلاق المدارس وعرقلة حركة النقل الجوي

عاصفة ثلجية بشرق أميركا (أ ف ب).

أسقطت عاصفة شتوية ثلوجاً تزيد كثافتها عن 15 سنتيمتراً على أجزاء من شرق الولايات المتحدة اليوم الجمعة، مما اضطر المدارس ومكاتب الحكومة الاتحادية للإغلاق، وعطل حركة النقل الجوي بعد يومين فقط من عاصفة ثلجية تسببت في إغلاق طريق رئيسي سريع في ولاية فرجينيا.

وظلت التحذيرات من العواصف الشتوية سارية حتى منتصف النهار بالنسبة للمنطقة الممتدة من واشنطن وحتى مين، في ظل توقعات بأن تتجاوز معدلات تساقط الثلوج ثلاثة سنتيمترات في الساعة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

وتركت العاصفة بعض المناطق في كنتاكي وفرجينيا وبنسلفانيا ونيويورك وماريلاند راقدة تحت غطاء من الثلوج يتراوح سمكه بين 15 و20 سنتيمتراً.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن منطقة نيو إنجلاند الساحلية كانت الأشد تضرراً حيث تساقطت كميات من الثلوج على بعض البلدات في كونيتيكت وماساتشوستس بكثافة زادت عن 30 سنتيمتراً من يوم أمس الخميس حتى اليوم الجمعة.