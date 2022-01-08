الرئيس الامريكي يختار الجنرال مايكل كوريلا لقيادة العمليات بالشرق الأوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اختار الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة، الجنرال مايكل كوريلا قائد واحدة من الوحدات التي تملك أكبر الخبرات القتالية في الجيش الأمريكي، لقيادة العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط، كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجمعة.



وإذا أقر مجلس الشيوخ تعيينه، سيتولى الجنرال المظلي قيادة القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) خلفاً للجنرال في مشاة البحرية (المارينز) كينيث ماكنزي.

وتشرف "سنتكوم" على العمليات العسكرية في العراق وسوريا وأفغانستان واليمن.

وتفيد السيرة الذاتية الرسمية للجنرال كوريلا (55 عاماً) بأنه يتولى حالياً قيادة الفيلق الـ18 المحمول جواً الذي يضم في قاعدة فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية، الجزء الأكبر من قوات التدخل البرية للولايات المتحدة.

وهو خريج أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية وقاتل خصوصاً في كوسوفو وأفغانستان والعراق حيث أصيب بجروح خطيرة بالرصاص خلال هجوم في الموصل في 2005.

كما تولى مسؤوليات في هيئة الأركان العامة للجيش الأمريكي وقاد فرقة المظلات 82 المرموقة والمعروفة بمشاركتها في عمليات الإنزال في النورماندي في 1944.

والجيش الأمريكي منظم في 5 قيادات جغرافية مثل "افريكوم" في إفريقيا و"يوكوم" لأوروبا، وكذلك حسب الاختصاصات مثل القيادة الاستراتيجية (ستراتكوم) المسؤولة عن التسلح النووي للبلاد أو "سبيسكوم" المسؤولة عن الفضاء.