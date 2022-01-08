في هذا الموعد.. مجلس النواب الليبي ينعقد لبحث خارطة الطريق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي انعقاد جلسة لمجلس النواب يوم 17 يناير(كانون الثاني) الجاري؛ للاستماع لمقترحات لجنة خارطة الطريق المُشكّلة من المجلس.



وأضاف الدرسي بحسب موقع "218"، أن المجلس سيتخذ القرار بشأن المقترحات التي ستُقدّمها اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة ستعقد عدداً من اللقاءات والمشاورات في مدينة بنغازي، عقب اللقاءات التي عُقدت في مدينة طرابلس وجمعت اللجنة مع أطراف سياسية وكيانات حزبية.

وأكد رئيس مجلس النواب المُكلّف فوزي النويري على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة خارطة الطريق في إطار جهود إجراء الانتخابات وفق أسس دستورية.