شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب ذخيرة المستقبل.. مستهدفات الحكومة لتطوير الخدمات الرياضية فى 9 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص الدولة على إعداد الشباب وتأهيلهم فكريًا وبدنيا باعتبارهم الشريحة الأكبر من السكان، والأكثر ديناميكية وقدرة على المشاركة في العمل الوطني، فهم ذخيرة المستقبل وعماد الأمة التي لا ترقى إلا بسواعد أبنائها الشباب .

وإدراكا لأهمية توظيف الطاقات الهائلة للشباب في دفع عجلة التنمية، تحرص الدولة على توفير الخدمات الشبابية والرياضية لإعداد وصقل وتنمية الكوادر البشرية وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة، وإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل، والمساهمة الفاعلة في صنع القرار، وذلك من خلال مجموعة من الآليات تشمل التوسع في إنشاء وتطوير المراكز والمدن الشبابية والاستادات والصالات والملاعب الرياضية، وتنظيم المسابقات الشبابية والرياضية، والمشاركة في البطولات والمحافل الدولية، ورعاية الموهوبين والمبتكرين من الشباب .

وفي هذا الصدد نستعرض المستهدفات الكمية علي مستوي المشروعات في مجال تطوير الخدمات الرياضية :

1- تطوير 5 استادات رياضية في خمس محافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، أسيوط، الوادي الجديد، بورسعيد)

2- استكمال وتطوير 13 ناديا رياضيا في 9 محافظات (القاهرة ، دمياط، السويس، الإسكندرية، الدقهلية، الاسماعلية، بورسعيد، مطروح)

3- استكمال إنشاء 2 استاد (الجيزة – 6 أكتوبر، بورسعيد – مدينة السلام)

4- استكمال مجمع الرياضة في ميت عقبة بالجيزة

5- استكمال إنشاء المركز الأولمبي بالمعادي

6- تطوير 14 صالة مغطاه (السويس، الدقهلية، البحيرة، الغربية، سوهاج، أسوان، قنا، القاهرة حيث العاصمة الإدارية، الجيزة، الإسكندرية)

7- إنشاء 12 ملاعب مفتوحة في 12 محافظة

8- استكمال عدد 5 ملاعب ألعاب قوي في 5 محافظات ( أسيوط، الدقهلية، الوادي الجديد، الإسكندرية، القاهرة)

9- إنشاء وتطوير 6 أندية لذوي القدرات الخاصة (البحيرة، المنوفية، المنيا، سوهاج، الجيزة، بورسعيد)