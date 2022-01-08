شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى آليات تشكيل لجنة جائزة المبدع الصغير حسب القانون الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص القانون رقم 204 لسنة 2020 بخصوص جائزة الدولة للمبدع الصغير على تشكيل لجان لفحص ومراجعة وتقييم الأعمال، يشار إليها فى هذا القانون بلجان الفحص، ولإبداء الرأى فى هذه الأعمال قبل العرض على اللجنة العليا.

وفيما يلى نستعرض ضوابط التشكيل....

ووفقا للقانون

تشكل بقرار من وزير الثقافة بناءً على اقتراح اللجنة العليا، لجان لفحص ومراجعة وتقييم الأعمال، يشار إليها فى هذا القانون بلجان الفحص، ولإبداء الرأى فى هذه الأعمال قبل العرض على اللجنة العليا.

ويحدد وزير الثقافة بناءً على اقتراح اللجنة العليا الشروط الواجب توافرها فى أعضاء لجان الفحص، والمعاملة المالية لهم.

وتلتزم مؤسسات الدولة برعاية الفائزين بالجائزة حتى سن الثامنة عشرة، كما يتولى المجلس الأعلى للثقافة رعايتهم لصقل مواهبهم وتنميتها.

وتدرج سنويا فى موازنة المجلس الأعلى للثقافة الاعتمادات المالية اللازمة لنفقات الجائزة، وأعمال اللجان المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون.

والجدير بالذكر أنه وفقا للقانون، تشكل بقرار من وزير الثقافة أمانة عامة للجنة العليا برئاسة الأمين العام، ومن عدد كاف من العاملين بالأجهزة التابعة لوزارة الثقافة أو من غيرها من الجهات الإدارية لمعاونة اللجنة العليا فى مباشرة اختصاصاتها المبينة بنص المادة (٤) من هذا القانون، وتتولى الأمانة العامة بصفة خاصة ما يأتي:

- إعداد المذكرات والدراسات اللازمة لعرض الموضوعات على اللجنة العليا، ولجان الفحص.

- إعداد جداول أعمال اللجنة العليا، ولجان الفحص.

- إعداد مشروعات القرارات التى تكلف بها من اللجنة العليا.

- تنفيذ قرارات اللجنة العليا بعد اعتمادها من الوزير المختص.