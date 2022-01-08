النقل تكشف تفاصيل محاولة اغتيال احد مدرائها في بغداد - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت وزارة النقل، اليوم السبت، تفاصيل محاولة اغتيال احد مدرائها في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في خبر مؤسف وفي الساعة الثانية من صباح يوم السبت تعرض المهندس كريم كاظم حسين مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لاستهداف ارهابي جبان على ايد مجهولان يستقلان دراجة نارية".

واضاف البيان، "من هنا نود ان نوضح للرأي العام ان الانفجار استهدف منزل مدير عام الشركة المهندس كريم كاظم حسين بواسطة قنبلة يدوية، ان الحادث ولله الحمد لم يلق اضرار بشرية و خلف اضرار مادية في محيط المنزل والزجاج الداخلي، اضافة الى اضرار مادية في بعض الدور المجاورة وقد كان صوت الانفجار شديد وسمع في مناطق واسعة من العاصمة بغداد".

وتابع، "نشد على ايد القوات الامنية التي هرعت لمكان الحادث للتحقق حول الاستهداف وكشفت الملابسات والمتورطين بهذا الفعل الجبان والذي يعتبر استهداف واضح وصريح لكل من يعمل بمهنية واخلاص لخدمة عراقنا الحبيب".