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المكسيك تسمح باستخدام أقراص "ميرك" المضادة لفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

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قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الجمعة، إن هيئة تنظيم الصحة وافقت على الاستخدام الطارئ لأقراص "مولنوبيرافير" المضادة لكوفيد-19 التي تصنعها شركة ميرك لصناعة الأدوية.

 

وأضاف لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي إنه من المتوقع أن توافق هيئة تنظيم الصحة قريباً على أقراص "باكسلوفيد" التي تنتجها شركة "فايزر" لعلاج كوفيد-19، وتمت الموافقة على العقارين الشهر الماضي في الولايات المتحدة.

 

 

وأظهرت تجربة سريرية تقليص عقار "مولنوبيرافير" حالات دخول المستشفيات والوفيات بنحو 30% للأفراد المعرضين لمخاطر عالية في وقت مبكر من المرض.

 

وأعلنت وزارة الصحة في المكسيك تخطي الحصيلة الرسمية لوفيات كوفيد-19 حاجز 300 ألف، الجمعة، بعد ارتفاع عدد الإصابات الجديدة.

 

وأوضحت البيانات تسجيل المكسيك 28023 إصابة و168 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 جديدة مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 4083118 وعدد الوفيات إلى 300101.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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