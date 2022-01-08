شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين.. مقتل 16 بانفجار في جنوب غرب البلاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية بالصين (سي.سي.تي.في) إن مبنى يضم مطعماً في تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين انهار أمس الجمعة بعد انفجار يشتبه بأنه نجم عن تسرب غاز مما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 16 قتيلاَ.



وأضافت (سي.سي.تي.في) اليوم السبت إن 26 شخصاً نقلوا من الموقع حتى منتصف ليل أمس الجمعة (16:00 بتوقيت غرينتش) توفي منهم 16. وقالت إن وزارة إدارة الطوارئ أرسلت فريقا يضم أكثر من 600 فرد إلى مكان الحادث.