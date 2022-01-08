شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة الأمريكية توافق على المغادرة الطوعية لبعض موظفي قنصليتها في كازاخستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها وافقت على المغادرة الطوعية لموظفي الحكومة الأمريكية غير الضروريين وأفراد أسرهم من القنصلية العامة في مدينة ألما اتا بكازاخستان وسط حالة الطوارئ المستمرة في البلاد.



وأضافت الوزارة "يجب أن يدرك المواطنون الأمريكيون في كازاخستان أن الاحتجاجات العنيفة قد تؤثر بشدة على قدرة السفارة الأمريكية على تقديم الخدمات القنصلية بما في ذلك مساعدة المواطنين الأمريكيين الذين يغادرون كازاخستان".