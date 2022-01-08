كوريا الجنوبية تسجل أقل من 4 آلاف إصابة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ظلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد19) في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تحت مستوى 4 آلاف إصابة لليوم الثاني على التوالي، مع التزام البلاد بقيود التباعد الاجتماعي الصارمة وسط مخاوف مستمرة مع عودة الإصابات بسبب انتشار المتحور أوميكرون.



وسجلت كوريا الجنوبية 3510 إصابة جديدة بكوفيد19، من بينها 3300 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 661015، وفقاً للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتم تسجيل 54 حالة وفاة إضافية بكوفيد19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5986 حالة وفاة.

وظل عدد الحالات الحرجة من مرضي كوفيد19 عند 838 حالة، لتظل عند مستوى أقل من ألف حالة لليوم الخامس على التوالي.