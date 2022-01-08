رئيس الحكومة العراقية يشارك في فعاليات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت مصادر دبلوماسية عراقية بأن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي سيشارك في فعاليات منتدى شباب العالم الذي سينطلق في منتجع شرم الشيخ بمصر يوم الاثنين المقبل.



ونقلت صحيفة "الصباح" العراقية الصادرة اليوم السبت عن مصادر دبلوماسية عراقية في السفارة العراقية بالقاهرة قولها إن رئيس الحكومة الكاظمي سيحضر فعاليات منتدى شباب العالم الذي سينطلق في شرم الشيخ يوم الاثنين المقبل ويستمر يومين".

وأوضحت أن المنتدى سيناقش قضايا تتعلق بأثار جائحة كورونا والأهداف الأممية للتنمية المستدامة للعام 2030 ومستقبل القارة الأفريقية والتكنولوجيا المالية للاسواق الناشئة والتحويل الرقمي ومواضيع وبرامج أخرى تتعلق بالمياه والتعليم والفن.