استئناف أحمد بسام زكي على حكم حبسه 3 سنوات السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم السبت، استئناف المتهم أحمد بسام زكي على حكم حبسه ثلاث سنوات مع الشغل بتهمة التحرش بعدد من الفتيات وتهديدهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهم في غضون الفترة ما بين عامي 2016 وحتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، تحرش جنسيًا بالمجني عليها الأولى بأن تعرض لها بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية مستخدما تطبيق التواصل الاجتماعي، عبارات وصورا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحًا وتلميحًا بالأمور المشار إليها، وأتى تلك الأفعال بقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجني عليها بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة سلفًا.