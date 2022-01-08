بريطانيا أعدت خطة لسيناريوهات “إجراءات عسكرية” في حال غزو روسيا لأوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 07:09 صباحاً - منذ 6 دقائق

قال رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني، توني راداكين، إنه أعد خطة لسيناريوهات “الإجراءات العسكرية” في حال “غزو روسي محتمل لأوكرانيا”.

وقال راداكين، الذي يقود القوات المسلحة البريطانية، في أول مقابلة له منذ توليه المنصب في نوفمبر 2021 أجريت مه صحيفة “تايمز”، إنه أعد خطة لسيناريوهات “الإجراءات العسكرية” في حال “الغزو المحتمل لأوكرانيا من قبل روسيا” وعرض هذه الإجراءات على حكومة بريطانيا.

وأشار راداكين إلى أنه يشعر بقلق عميق من الأوضاع على الحدود الروسية الأوكرانية في ظل حشد روسيا المزعوم لقواتها في المنطقة.

وفي سياق متصل شدد قائد القوات البريطانية على ضرورة أن تعمل بلاده على تطوير الأسلحة فرط الصوتية في ظل امتلاك روسيا أنواعا حديثة لها، وقال راداكين: “إنها لا توجد لدينا، لكن من الضروري أن نمتلكها”.

وكان الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ قد قال في تصريحات، الجمعة، إن أوروبا قد تشهد نزاعا عسكريا جديدا حول أوكرانيا ما يجعل الحوار مهما مع روسيا، وأكد استعداد الحلف للاطلاع على مباعث قلق موسكو الأمنية.

وقال ستولتنبيرغ في ختام اجتماع عبر الفيديو مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف: “إننا مستعدون لمفاوضات شفافة ونزيهة مع روسيا لكن علينا أن نكون أيضا جاهزين لفشل الدبلوماسية”.

وأضاف: “التعزيزات العسكرية لروسيا لم تتوقف وإنما تتواصل في محيط أوكرانيا. هذا يمثل رسالة لنا حول وجود خطر حقيقي لاندلاع نزاع مسلح جديد في أوروبا. لهذا السبب الحوار مع روسيا أمر مهم”.

وأكد ستولتنبيرغ مع ذلك “استعداد الحلف للاطلاع على مباعث القلق الأمنية لروسيا بالتوازي مع أن تستمع هي من جانبها إلى مواقف الناتو”.