​​الزراعة: صرف 90% من الأسمدة الشتوية للمزارعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية، صرف حصص الأسمدة الشتوية الخاصة وتوزيعها على الجمعيات الزراعية خاصة لمحاصيل القمح والبنجر والفول، مضيفًا أنه تم صرف كامل الحصة الشتوية بنسبة 90%.

وقال الشناوي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن كل أنواع الأسمدة متوفرة في مخازن الجمعيات الزراعية، كما تم تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى المزارعين من خلال الأرقام التالية: 0233373421 - 0233373359.

وأضاف رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أنه يتم صرف الأسمدة من خلال لجان معاينة على الطبيعة لمن يزرع الأرض بالفعل وليس لمجرد امتلاك الحيازة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بالكميات المحددة لمنع تسرب الأسمدة المدعمة، لافتًا إلى أن سعر السماد المدعم في الجمعيات يتراوح بين 4700 جنيه للنترات إلى 4800 جنيه لليوريا للطن، والشكارة بين 235 إلى 240 جنيهًا.

ولفت الشناوي، إلى أن اللجنة التنسيقية للأسمدة تجتمع دوريًا مع الشركات المنتجة لمراجعة حصتها الشهرية المتفق عليها لتوريدها للوزارة لتغطية احتياجات.

وأشار رئيس قطاع الخدمات الزراعية إلى أنه يتم مراقبة الشحنات منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية لتوفير المقررات السمادية للموسم الشتوي.