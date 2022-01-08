الرائحة الكريهة كشفتها.. العثور على جثة متعفنة داخل منزل بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

أبلغ أهالي مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، عن انبعاث رائحة كريهة من شقة عجوز في قرية سكة الدلالة دائرة القسم، وكشفت الشرطة أن الوفاة حدثت منذ 5 أيام.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد الأمين الشربيني مأمور قسم شرطة سرس الليان، بالعثور على جثمان عجوز تُدعى "منيرة"، توفت منذ 5 أيام تقريبًا، ما أدى لانبعاث رائحة كريهة من الطابق الذي تقطن به.

حرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجاري عرض الجثمان على الطب الشرعي للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.