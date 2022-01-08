إسرائيل.. ​​ما بين 2 إلى 3 ملايين في البلاد سيصابون بأوميكرون

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 31 دقيقة

توقعت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن يصاب من بين 2 إلى 3 ملايين مواطنا في البلاد بمتحور أوميكرون. وسجلت الوزارة اليوم 16 ألفاً و830 إصابة جديدة بكورونا أمس، لترتفع معدلات الإصابة من بين إجمالي من أجروا الاختبارات إلى 8.22%.

وقالت القناة “12” الإسرائيلية: “تقدر وزارة الصحة والحكومة أن عدد المصابين الأسبوع المقبل سيصل إلى 50 ألفا يوميا، ومن المتوقع أن تصل ذروة الموجة في غضون أسبوعين تقريبا، مع 100 ألف إصابة مؤكدة”.

وأضافت أنه بحسب التقديرات فإن ما بين 2 إلى 3 ملايين إسرائيلي سيصابون بمتحور أوميكرون خلال تلك الفترة، أي أن شخصا واحدا من بين كل 3 إسرائيليين سيصاب بالعدوى.

وتابعت القناة في تقريرها: “على الرغم من أن الحكومة لا تقول ذلك بصوت عال، إلا أن إسرائيل في الواقع تسير نحو نموذج للعدوى الجماعية، وهم يحاولون في الواقع “تسييج” هذا الخطر بكل الأدوات الممكنة: إعطاء الجرعة الرابعة من اللقاح، والدواء الجديد الذي يساعد مرضى كورونا اللذين يعانون من أعراض شديدة – وأيضاً حقيقة أن سلالة أوميكرون أقل عنفاً”.