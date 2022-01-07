انت الان تتابع خبر نبأ سعيد لبرشلونة قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن المقرر أن يواجه برشلونة غريمه ريال مدريد ، في نصف نهائي السوبر يوم الأربعاء المقبل، فيما يصطدم أتلتيكو مدريد بأتلتيك بيلباو، على أن يلتقي الفائزان في النهائي.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة غرناطة غدًا بالدوري الإسباني: "أنسو فاتي بخير، كان لدي بعض الشكوك في أنه سيكون قادرًا على المشاركة في مباراة الغد، لكنني أفضل الانتظار الآن لأن التجربة الأخيرة التي مر بها كانت انتكاسة".



وأضاف: "نحن نحب فاتي كثيرًا، ومعرفة أنه على وشك العودة للملاعب يعد خبرًا رائعًا بالنسبة لنا، لقد عمل بشكل جيد للغاية، إنه لاعب طموح وقوي جدًا وقادر على إحداث الفارق".

وتابع: "لا نريد المجازفة، لأننا سنخسره لبقية الموسم، أفضل الانتظار حتى يصل إلى طاقته الكاملة، إنها مسألة جسدية".

وشدد تشافي على أنه لا يشرك فاتي حاليًا لرغبته في الاعتماد عليه في السوبر ضد ريال مدريد.

وزاد: "لو كان الأمر معكوسًا، وسنواجه الريال غدًا وغرناطة يوم الأربعاء، فكنت سأفعل الشيء نفسه ولن أشركه غدًا".



وتحدث تشافي عن إمكانية مشاركة ممفيس ديباي، الذي تعرض قبل شهر لإصابة عضلية، أمام غرناطة.

وأردف: "من المحتمل أن يدخل القائمة غدا، حيث يمكن أن ينضم أيضا عبد الصمد الزلزولي، الذي ينضم إلى التدريبات المسائية اليوم بعد تجاوز الحجر الصحي لفيروس كورونا".

ولم يسمح رحيل كوتينيو حتى الآن بتسجيل فيران توريس، الذي لم يعط بعد نتيجة سلبية في اختبارات كوفيد-19.

وفي هذا السياق، أكد تشافي أن مدير كرة القدم في النادي، ماتيو أليماني، يعمل "24 ساعة في اليوم" لإتمام خروج اللاعبين الذين يسمحون بتخفيض كتلة الراتب، وبالتالي، للتمكن من تسجيل اللاعب المنحدر من فالنسيا.

وختم تشافي: "رحيل كوتينيو إيجابي بالنسبة له. الآن لدينا صفقة لكننا نحتاج إلى عدم تجاوز الحد الأقصى للرواتب".

