انت الان تتابع خبر الحشد يبدي موقفاً من استهداف البيشمركة في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكدت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "أي استهداف للقوات العراقية في اي مكان هو استهداف للحشد الشعبي".

ودعت، الجهات المعنية إلى "فتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث للوقوف على الجهة المنفذة لهذا الاعتداء الجبان".



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، سقوط ثمانية صواريخ قرب المحور الخامس لقوات البيشمركة في ناحية آلتون كوبري بمحافظة كركوك، مشيرة إلى عدم سقوط ضحايا.