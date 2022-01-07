انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي يجدد الدعوة للكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الأكبر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الإطار في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اجتماع الاطار التنسيقي رقم ٦٦ اليوم الجمعة ٧-١-٢٠٢٢ ناقش قضية الكتلة الاكبر ومسار الجلسة الاولى، وعبر عن حرصه على التزام السياقات القانونية والدستورية".وأضاف البيان، "نجدد دعوتنا لجميع نواب المكون الاجتماعي الاكبر وبالخصوص الاخوة في الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الاكثر عدداً للمحافظة على هذا الاستحقاق الدستوري واستقرار العملية السياسية".

وتقدم الإطار، وفق البيان، "بالشكر لجميع القوى الوطنية التي حرصت على دعم التفاهمات وعدم المساهمة في تازيم الموقف".

وكان عضو الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، وائل الركابي، قد كشف لـ الخليج 365، في وقت سابق من اليوم، عن عقد اجتماع لقوى الإطار في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما أشار إلى مناقشة مسألة التحالفات والكتلة الأكبر، ودخول الجلسة البرلمانية الأولى مع التيار الصدري ككتلة نيابية الأكثر عدداً، أو بدونه حال عدم رغبة التيار بالتحالف مع الإطار.

