توقعات بحسم رئاسة البرلمان الأحد المقبل.. ماذا عن الجمهورية؟

وقال سلام في حديث لـ السومرية، إنه "يتوقع أن يتم المضي باختيار رئيس البرلمان ونائبيه في أول جلسة لمجلس النواب المنتخب حديثاً.. سيكون يوماً مهماً للبدء بتشكيل الحكومة الجديدة".

رئاسة الجمهورية

وبشأن المرشح لرئاسة الجمهورية، أوضح، أنه "لا توجد أي فقرة معلقة بالنسبة للتعامل مع موقع رئيس الجمهورية، هناك اتفاق تام بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على ضرورة أن يكون هذا الموقع ممثلاً عن الجميع، بحيث لا يكون هذا المنصب حكراً على حزب دون آخر"، لافتاً إلى أنه "لا يوجد خط أحمر تجاه أي طرف أو جهة.. الكل مدعو للمشاركة في اختيار رئيس الجمهورية".



وأشار سلام إلى، أن "أطراف داخل حزب الاتحاد لا ترغب بالتجديد لبرهم صالح وأطراف سنية وشيعية ترفض أيضاً هذا الأمر"، مبيناً أنه "هناك عدة أسماء بديلة لكن لم يتم التحديد النهائي لغاية الآن"، مؤكداً أن "المبدأ العام هو اللجوء إلى بغداد بمرشح كردي واحد".

اللقاء الكردي - الصدري

فيما يخص لقاء الوفد الكردي المشترك مع الكتلة الصدري، رأى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إنه "كان مثمراً جداً، حيث بحث ملف تشكيل الحكومة الجديدة، كما تم الاتفاق على بعض الخطوط المهمة للكابينة الوزارية بناءً على المكتسبات التي حققها الحزب الديمقراطي الكردستاني والجهات الأخرى خلال الانتخابات الأخيرة، بالإضافة إلى بحث مسألة الرئاسات الثلاث فكانت هناك عدة أفكار متباينة ومتنوعة لكن الجواب النهائي سيكون عبر التجاذبات الجديدة في المستقبل القريب".



الوفد الكردي ناقش مع التيار أيضاً، بحسب سلام، "مستحقات الإقليم المالية وحصته من النفط ومسألة المنافذ الحدودي".