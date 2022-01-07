الصين تشيد بقمع المتظاهرين في كازاخستان وبوتين يناقش الوضع مع توكاييف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة بـ ”الحملة الأمنية الدامية“ التي تنفذها حكومة كازاخستان ضد المتظاهرين.



واعتبر شي أن تلك الحملة تنم عن الحس ”العالي بالمسؤولية“ الذي يتمتّع به الرئيس جومرت توكاييف، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وقال شي في رسالة إلى توكاييف، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية: ”اتّخذتم بشكل حاسم إجراءات قوية في لحظات حاسمة وسارعتم إلى تهدئة الوضع، ما عكس موقعكم كجهة مسؤولة والشعور بالواجب كسياسي، والحس العالي بالمسؤولية الذي تتحلون به حيال بلدكم وشعبكم“.