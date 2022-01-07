شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود اللجنة الوطنية لصرف تعويضات متضررى النوبة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى إنفوجراف جهود اللجنة الوطنية لصرف تعويضات متضررى النوبة في المرحلتين الأولي والثانية.

جاء فيه نتائج عمل اللجنة، وهى 11500 عدد المستحقين للتعويض، و6171 مستحق للتعويض تقدموا بطالبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى، و2531 مستحق للتعويض استوفى مستنداته، وتم تسليم التعويضات.

كما رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نماذج لبعض المشروعات التي نفذتها الدولة لتنمية سيناء، جاء فيه أن هناك 600 مليار جنيه لجهود التنمية والتعمير والبناء، وأن هناك حوالى 50 ألف وحدة سكنية تم إنشاؤها بسيناء، وتم تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية لمدينة رفح الجديدة، و500 وحدة سكنية بمنطقة الرويسات العشوائية.