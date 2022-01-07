شكرا لقرائتكم خبر عن متى يصبح بيع الشيء مرتين جريمة "نصب"؟ تقرير لـ"برلمانى" يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، تقريرا يلقى فيه الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تتمثل فى الإجابة على حزمة من الأسئلة المتعلقة ببيع ملك الغير ومتى يكون البيع الثانى مكونا لجريمة النصب ومتى تنتقل الملكية وماهى أضرار عدم التسجيل؟ ومتى تنتقل الملكية للمشترى؟ وماهى شروط قيام جريمة بيع ملك الغير؟ وهل يكون هناك عقاب على من تصرف ببيع ما يملكه أكثر من مرة؟ وما هى إجراءات توثيق العقود والتسجيل فى الشهر العقاري؟ وما هى إجراءات التسجيل فى حالة وجود نزاع بين الطرفين بشأن الوحدة؟ وهل تختلف أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة؟ وغيرها من الأسئلة، وذلك فى الوقت الذى يعتبر فيه بيع ملك الغير صورة من صور عقد البيع.

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يهم الملايين..هل بيع الشيء مرتين جريمة "نصب"؟ وهل يجوز بيع ملك الغير؟.. المشرع أجاز البيع أكثر من مرة بشروط..واعتبره "نصب" حال توافر شرطين