واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مكافأة لمن يدل على ممول حزب الله

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

رصدت الخزانة الأميركية 10 ملايين دولار مكافأة لمن يساعد في القبض على رجل الأعمال اللبناني علي يوسف شرارة، الذي تتهمه الإدارة الأميركية باستثمار الملايين لصالح حزب الله. وقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن هذه المكافأة الجمعة في بيان على "تويتر"، وذلك بحسب ما ذكرته الحرة الأمريكية.

وقال حساب "مكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأمريكية، في تغريدة إن "علي يوسف شرارة هو رجل أعمال استثمر ملايين الدولارات لصالح تنظيم حزب الله اللبناني. يمكنك الحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار إذا كانت لديك معلومات عنه أو عن أنشطته عن طريق إرسالها إلى برنامج مكافآت من أجل العدالة".