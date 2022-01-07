​خصم شهر من بدل صعود المنبر.. الأوقاف: التحقيق مع 3 أئمة تجاوزو وقت خطبة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خصم شهر من بدل صعود المنبر لثلاثة أئمة، وإحالتهم للتحقيق، وهم:

1- الشيخ "علاء. ع.م" إمام وخطيب مسجد بلال ابن رباح بالصالحية الجديدة مديرية أوقاف الشرقية.

2- الشيخ "اسماعيل. ج" إمام وخطيب مسجد الرحمة بإدارة صافور مديرية أوقاف الشرقية.

3- الشيخ "محمود .ع" إمام وخطيب مسجد السبعة بسدس إدارة أوقاف ببا مديرية أوقاف بني سويف.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، أن الأئمة تجاوزوا الوقت المحدد لخطبة اليوم الجمعة، بناء على تقرير المديريات الإقليمية.

وحذر القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بأن عقوبة المخالفة قد تنتهي بإنهاء خدمة المخالفين.