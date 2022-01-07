عالميًّا / إصابات "كورونا" تتجاوز الـ300 مليون

اسماعيل عبد الحي - أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بإرتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 300 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 5.4 مليون وفاة.

وحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 300.002.021، وإجمالي الوفيات 5.471.856

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ833.987 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 58.487.665

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ619.654 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.328.252

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 482.876 وإجمالي إصابات 35.109.286

وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ307.488 وإجمالي إصابات 10.420.863

وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات 299.970 وإجمالي إصابات 4.055.095

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 202.904 وإجمالي إصابات 2.318.543

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 149.993 وإجمالي إصابات 14.100.303

وفي المرتبة الثامنة أندونيسيا بإجمالي وفيات 144.116 وإجمالي إصابات 4.264.669

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 138.474 وإجمالي إصابات 6.975.465

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 131.802 وإجمالي إصابات 6.203.046 .

المصدر: نوفوستي