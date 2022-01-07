اخبار العالم

في قفزة حادة.. هولندا تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات بكورونا

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 10:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

هولندا

سجلت السلطات الصحية الهولندية، الجمعة، عددا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس المسبب لعدوى “كوفيد-19″، حيث لامس هذا المؤشر نقطة 35 ألف حالة في قفزة حادة للحصيلة.

وأفاد المعهد الوطني للصحة والبيئة، في أحدث إحصائية له، بتسجيله 34954 إصابة جديدة بالفيروس، مقارنة مع 24672 في بيانات أمس الخميس، ما كان يمثل حصيلة قياسية سابقة، ليبلغ العدد العام للحالات المؤكدة نحو 3.283 مليون.

وذكر المعهد مع ذلك أنه رصد 24 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقابل 12 حالة في إحصائية الخميس.

ويواصل عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في هولندا الارتفاع بشكل حاد على الرغم من فرض السلطات منذ 19 ديسمبر إغلاقا شبه كامل بسبب متحور “أوميكرون”.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا