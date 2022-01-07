مقتل 9 أشخاص جراء انفجار في مكتب حكومي جنوب غرب الصين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 10:22 مساءً - منذ ساعتين

وحدات إنقاذ يبحثون عن ناجين في موقع انفجار هز مكتبا حكوميا في مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين.

لقي 9 أشخاص على الأقل حتفهم وعلق العديدون الجمعة بسبب انفجار في مكتب حكومي في مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين.

وأوضحت وسائل إعلام حكومية أن الانفجار وقع بعيد منتصف النهار على بعد 1700 كيلومتر غرب شنغهاي، وتعود أسبابه إلى “تسرب مفترض للغاز” في مقصف المكتب.

وتسبب الانفجار، حسب التقارير الرسمية، في انهيار المبنى الذي يضم المقصف، وعلق 27 شخصا في الداخل.

وتم سحب 20 شخصا من تحت الركام بحلول الثامنة مساء بحسب قناة “CCTV” ووكالة “شينخوا” الرسميتين، وأشارتا إلى أن 9 منهم توّفوا.

وأرسلت السلطات نحو 260 من عناصر الطوارئ و50 سيارة إلى المكان، كما فتحت تحقيقا في أسباب الانفجار.

وأظهر تسجيل مصور نشر على الصفحة الرسمية لدائرة الإطفاء على موقع “ويبو” عناصر إنقاذ بملابس برتقالية وخوذ يشقون طريقهم في الركام.