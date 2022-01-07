سقوط 8 صواريخ قرب مقر للبيشمركة بكركوك

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 10:22 مساءً - منذ ساعتين

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، سقوط 8 صواريخ قرب المحور الخامس لقوات البيشمركة بمحافظة كركوك.

وأصدر الجهاز بيانا جاء فيه، :إن “8 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت قرب المحور الخامس لقوات البيشمركة في ناحية آلتون كوبري بمحافظة كركوك، ولم تقع خسائر بشرية أو مادية جراء القصف”.

وأضاف، أن “القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، وشنت حملات بحث عن مطلقي الصواريخ”.

وذكرت مديرية مكافحة الإرهاب الكردستاني في بيان أن “8 صواريخ كاتيوشا سقطت قرب جسر كركوك ولم تقع خسار بشرية أو مادية”.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية تعرضت قوات البيشمركة إلى هجمات عنيفة في المناطق الفاصلة بينها وبين القوات الحكومية، مما خلف ضحايا.