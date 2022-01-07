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النائبة رشا أبو شقرة تقترح تشكيل لجنة لإنشاء مدرسة الصناع المصريين بتنزانيا

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القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة فنية لإنشاء مدرسة الصناع المصريين للتعليم الفني بتنزانيا، نظرا للأهمية الكبرى للتعليم الفني في إفريقيا بوجه عام وتنزانيا بوجه خاص، واحتياجاتها للأيدي العاملة المدربة، وبعد وضع حجر الأساس للمدينة الصناعية المصرية "EIC "في تنزانيا ومن أجل تعظيم دور مصر الريادى في التعليم الفني في إفريقيا.

ونوهت النائبة رشا أبو شقرة إلى أنها تقدمت باقتراح بإنشاء مدرسة للتعليم الفني في تنزانيا تحمل اسم الصناع المصريين للتعليم والتدريب الفني على أن يتم التنسيق والتعاون بين القطاع الخاص والوزارات المشار إليها، جاء ذلك استنادا الى حكم المادة 133 من الدستور المصرى والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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