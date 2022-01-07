شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل نائب التنسيقية يعلن الموافقة على تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب الى المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، للنظر والتوجيه بتشكيل لجنة لبحث شكاوى المواطنين بمناطق مختلفة بالإسكندرية بخصوص عدم توفير عدادت المياه بنظام مسبق الدفع حيث إن تكلفة العداد الواحد تصل إلى 2000 جنيه، ويقوم المواطنين بسداد القيمة دون الاستفادة من الخدمة أو تركيب العداد لمدة قد تصل الى ستة أشهر في بعض المناطق.

ومن جانبه، أعلن النائب محمد إسماعيل أنه استجابة لمطالب الأهالى في مناطق مختلفة في الاسكندرية وبناءا على الطلب الذي تقدم به لوزارة الإسكان والمرافق بخصوص عدم توافر عدادات المياه مسبقة الدفع رغم التعاقد عليها من قبل المواطنين، تمت موافقة الوزارة على تركيب عدادات مياه الشرب مسبقة الدفع بمحافظة الإسكندرية، مشيرا الى أنه جاء الرد من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بـأنـه تـم عمـل أتفـاق توريـد للعـدادات مسبقة الـدفـع وجـــــــاری تورديهـا للشركات التابعة ، ويتم تركيب العدادات تباعاً للمشتركين.