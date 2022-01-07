شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "جون أفريك": تحالف بين المشري وصالح ونجل حفتر لإزاحة حكومة الدبيبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“ أن اللقاء السري الذي جرى في المغرب في الأيام الأخيرة بين رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وبلقاسم حفتر نجل المشير خليفة حفتر، يشكل تحالفا يسعى لإزاحة حكومة عبدالحميد الدبيبة.



وقال التقرير إنه بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي التقى ثلاثة ممن وصفهم بالمعارضين لتنظيم عملية استبدال حكومة الدبيبة.