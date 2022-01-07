شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة المتقدمة لفن المونتاج بنقابة الصحفيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت بنقابة الصحفيين الدورة التدريبية المتقدمة لتعلم مهارات "المونتاج" للأغراض الصحفية، وقال حماد الرمحي السكرتير العام المساعد رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب إن الدورة المتقدمة لفن المونتاج تشمل مجموعة من المحاور الرئيسية من أبرزها ما يلي:مدخل الي المونتاج للأغراض الصحفية، وتعلم مهارات تنفيذ مونتاج الفيديو لإعداد التقارير الصحفية المصورة، وتعلم المهارات الأساسية لعمل مونتاج للفيديوهات وتركيب الصوت وتحريك الصور، وكيفية إعداد الهوية البصرية.

وأضاف حماد الرمحي أن الدورة تشتمل العديد من المحاور الأخرى التي تهدف إلى تطوير وتنمية مهارات الصحفيين التكنولوجية، مشيرا إلى أن الدورة بنظام الساعات المعتمدة بواقع 16 ساعة تدريبية لكل مستوى، تحت إشراف الكاتب الصحفي لؤي المصرى "خبير الصحافة المرئية".

وذكر حماد الرمحي السكرتير العام المساعد رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين أن المتدرب يحصل على شهادة معتمدة من مركز التدريب بنقابة الصحفيين بعد اجتياز الدورة التدريبية.