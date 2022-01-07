التربية والتعليم: بدء استلام طلبات التقدم لامتحانات الثانوية العامة "دمج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تقرر استلام طلبات التقدم لامتحانات الثانوية العامة "دمج"، من خلال إدارة التربية الخاصة بالمديريات التعليمية، حتى نهاية شهر مارس 2022، في ضوء اهتمام الوزارة بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتخفيفًا على كاهل السادة أولياء الأمور.

وأوضحت الوزارة، أنه لن تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ نهائيًا؛ لبدء أعمال الكنترولات مع مراعاة الآتي: "تقديم صورة قرار الدمج السابق، صورة التقرير الطبي الأول الذي بُناء عليه تم التصنيف للقرار، وبيان قيد معتمد ومختوم من المدرسة بصورة الطالب، وإقرار ولي الأمر برغبته بامتحان نجله علي نظام الدمج التعليمي".

وأشارت الوزارة إلى عدم إعادة الكشف الطبي في الوقت الحالي حرصًا على الطلاب من الإصابة بمرض كورونا، وتخفيفًا على كاهل الأسر، حيث إنهم مدمجون بالفعل، بالإضافة إلى عدم قبول حالات دمج ثانوية عامة لأول مرة بالمديريات التعليمية، وإنما يتم ذلك للحالات الحرجة والتي تعرضت لإصابة مفاجئة أدت إلي الإعاقة وفي هذه الحالة على ولي الأمر التوجه إلي اللجان الطبية المتخصصة بمديريته للحصول على تقرير طبي شامل، ويتم عرضه على اللجنة المركزية بالإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة لمطابقة التقرير بالحالة المعروضة فعليًا ؛وذلك حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص ومصداقية الإصابة علي أن يحدد بالتقرير مدى تأثيرها على القدرات العقلية.