باكستان تشكر السعودية لدعمها عقد جلسة للتعاون الإسلامي حول أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام اباد - (أ ش أ):

أعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الجمعة، عن شكره للمملكة العربية السعودية وقيادتها على دعمها لعقد الجلسة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان بإسلام آباد.

وثمن قريشي - خلال حفل عقد تكريماً لسفراء دول منظمة التعاون الإسلامي المعتمدين لدى باكستان - دعم وزراء خارجية المنظمة في هذا الشأن، وأعلن أن باكستان ستستضيف الجلسة الـ48 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة 22-23 مارس المقبل بإسلام آباد- وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.