"طلاق ومعايرة".. تفاصيل جديدة في واقعة معلمة المنصورة صاحبة فيديو الرقص

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

قالت آيه يوسف، معلمة المنصورة التي ظهرت ترقص في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن زوجها انفصل عنها بسبب الفيديو.

وتابعت آية، أنها تعمل مُعلمة متطوعة بالمدرسة منذ 3 سنوات، والجميع يشهد بحسن سلوكها.

فيما قال "حاتم.إ"، أحد المدرسين المحالين للتحقيق في واقعة رقص معلمة المنصورة: "بيوتنا تعرضت للأذى بسبب تعليقات المواطنين على فيديو الرقص، بيوتنا اتخربت بسبب كلام الناس".

وأضاف: "زوجتي وأولادي غاضبين مني، وزملاء أولادي بيقولولهم أبوكم ‏بقي تريند، ونتعرض لضغوط كبيرة من وقت نشر الفيديو".

وقال المعلم، إن الفيديو دمر حياة البعض، وتسبب في طلاق "آية".

يذكر أن ‏نقابة معلمين المنصورة قد نظمت رحلة للأعضاء وأسرهم خلال شهر ديسمبر الماضي، وتداول مقطع فيديو تظهر خلاله معلمة وزملائها يرقصون على متن مركب نيلي، ما أثار استهجان أولياء الأمور ورواد السوشيال ميديا، معتبرين أن ما حدث من المعلمين يمس العملية التعليمية ويخالف القيم.